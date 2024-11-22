Силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минувшей ночью 23 беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 12 дронов удалось ликвидировать над Брянской областью, девять над Калужской и еще два над Курской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что четыре управляемые авиабомбы Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS были сбиты силами ПВО армии РФ.