Силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 12 0

Больше всего дронов сбили над Брянской областью.

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над регионами России

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили минувшей ночью 23 беспилотника ВСУ над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 12 дронов удалось ликвидировать над Брянской областью, девять над Калужской и еще два над Курской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что четыре управляемые авиабомбы Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS были сбиты силами ПВО армии РФ.

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