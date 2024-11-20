Российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS

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Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

РФ продолжает специальную военную операцию по защите народа Донбасса от киевского режима.

Силы ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и реактивный снаряд HIMARS

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Четыре управляемые авиабомбы Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) армии РФ. Об успехах наших войск в зоне проведения спецоперации сообщили в Минобороны России.

«Сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Также российские войска нанесли удары в 139 районах по инфраструктуре военных аэродромов Украины, складам БПЛА, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Вместе с тем целью ВС РФ стали объекты энергетики, которые противник использует для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили населенный пункт Ильинка в ДНР. ВСУ продолжают нести потери на поле боя.

Тема:
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