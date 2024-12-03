«Начало нового цикла»: почему Новый год нужно встречать с монетой в кармане

Юлия Андреева
Юлия Андреева 4 0

Историк Белова: примета встречать Новый год с монетой пришла из азиатских стран

Почему Новый год нужно встречать с монетой в кармане?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эта традиция на праздничную ночь пришла прямиком из азиатских стран.

Новый год принято встречать с монеткой в кармане. Такая традиция пришла в Россию из азиатских стран. Об этом рассказала историк Ирина Белова в беседе с изданием «Мел».

С выражением «Как Новый год встретишь, так его и проведешь» связано множество обычаев. К примеру, накрывать пышный стол и надевать нарядную одежду. Считается, что благодаря этому следующий год человек проведет сыто и безбедно.

Оказывается, есть еще одна примета — в новогоднюю ночь следует держать в кармане или при себе монетку. Она пришла из азиатских стран, где монета является символом богатства.

«У многих народов есть амулеты и украшения из монет. В том же Китае монета — талисман и источник благополучия. Поэтому именно в Новый год она должна быть в кармане, ведь это начало нового цикла. А пустой карман, как пустое ведро, символ негативный», — рассказала эксперт.

Многие верят в денежные приметы, поскольку от денег зависит благополучие. Поэтому считается нежелательным свистеть в доме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, о каких подарках на Новый год мечтают россияне.

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
107.18
-0.56 112.80
-1.51
Трудный декабрь, щедрый февраль: гороскоп на зиму 2024 — 2025

Последние новости

1:32
Россия заблокировала план США по работе в Совбезе ООН
1:16
Роман Костомаров рассказал о жизни с протезами: «Они как костюм на выход»
0:55
Состоялось первое заседание по иску пострадавшей от ботулизма к «Самокату»
0:37
Прошла любовь: русская девушка Джонни Деппа намекнула на расставание с ним
0:18
В Курчатовском институте заявили о важности создания биоресурсных центров
23:56
В Ленобласти задержали хакеров, оформлявших займы на россиян через Госуслуги

Сейчас читают

Запасы газа в Европе упали до самых низких с начала СВО на Украине
Фонд «Защитники Отечества» передаст ветеранам СВО автомобили с ручным управлением
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год