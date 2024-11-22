Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Комик Данила Поперечный* не признает вину в дискредитации российской армии. Об этом сообщил его представитель в суде. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрел соответствующий протокол в отношении блогера. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В июне комик был включен в реестр иностранных агентов. Одной из причин внесения его в соответствующий список стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой Полиной Чистяковой, известной как блогер Попоша, проживает в США.

Еще в 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил соотечественников, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял. В то же время он выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд зарегистрировал материалы апелляционной жалобы блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (настоящая фамилия Узенюк) по делу о дискредитации российской армии.

Знаменитость была признана виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

* — признан иноагентом в РФ