Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 47 0

В настоящее время он проживает за пределами России.

Поперечный* не признает вину в дискредитации армии России

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Комик Данила Поперечный* не признает вину в дискредитации российской армии. Об этом сообщил его представитель в суде. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрел соответствующий протокол в отношении блогера. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В июне комик был включен в реестр иностранных агентов. Одной из причин внесения его в соответствующий список стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций. Согласно публикациям в его социальных сетях, он с супругой Полиной Чистяковой, известной как блогер Попоша, проживает в США.

Еще в 2022 году появились сообщения о том, что заявления Поперечного проверят на дискредитацию ВС РФ. Тогда блогер заверил соотечественников, что он находится в России и «свято верит» в то, что российскую армию никоим образом не очернял. В то же время он выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд зарегистрировал материалы апелляционной жалобы блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (настоящая фамилия Узенюк) по делу о дискредитации российской армии.

Знаменитость была признана виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

* — признан иноагентом в РФ

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
100.68
0.46 106.08
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:12
ЮНЕСКО отказалась выдать аккредитации журналистам РФ на заседание МПРК
17:02
Организацию «Форум свободных государств постРоссии»* признали террористической
16:58
Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм
16:45
«Это красная черта»: на Западе отреагировали на удар «Орешником»
16:42
Член казанской ОПГ: в деле об афере с квартирой Долиной появился новый фигурант
16:24
Лавров: Зеленский испугался ответа России на удары дальнобойными ракетами

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
«Путин не блефует»: что известно о ракете «Орешник» и чем она опасна для Запада
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год