Суд зарегистрировал жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Свое негативное отношение к СВО она высказала в соцсетях.

Суд зарегистрировал жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд зарегистрировал материалы апелляционной жалобы блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (настоящая фамилия Узенюк) по делу о дискредитации российской армии. Об этом говорится в картотеке суда.

Знаменитость признана виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Согласно установленной информации, Ивлеева на странице в соцсети Instagram* негативно высказалась о спецоперации, которую Россия проводит с февраля 2022 года в целях защиты Донбасса.

«Довод защитника о том, что истек срок давности привлечения к административной ответственности», — указывается в постановлении.

Судебное заседание состоится 27 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что комику Даниле Поперечному** грозит штраф за дискредитацию российской армии. В отношении него зарегистрирован протокол в Тверском районном суде Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признан иноагентом в РФ.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.96
0.13 104.25
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:28
Решение Трампа назначить главой Пентагона телеведущего удивило Вашингтон
18:05
Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции
17:49
Суд зарегистрировал жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ
17:32
Заряжайтесь правильно: как энергетики влияют на пищеварение
17:03
Блогеру-сыроеду Лютому ужесточили приговор до 10 лет лишения свободы
16:56
Отплатили по-черному: Захарова указала на неблагодарность Германии

Сейчас читают

На Украине останавливают предприятия из-за дорогой электроэнергии в Европе
«Имущество, акции, облигации»: Жорин объяснил, чего лишится Блиновская из-за банкротства
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп