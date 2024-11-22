Новак: Россия нацелена на продолжение сотрудничества с ОПЕК
РФ намерена и в дальнейшем плодотворно работать с Организацией стран-экспортеров нефти.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия планирует продолжить развивать сотрудничество с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом во время энергодиалога «Россия-ОПЕК».
Он отметил, что мировой энергетический рынок испытывает сейчас значительное давление. Однако с этими реалиями возможно справиться благодаря эффективному взаимодействию.
«Россия на практике подтверждает намерение и дальше взаимодействовать в формате ОПЕК и „не ОПЕК“. Ключевые направления нашего сотрудничества считаем важным отразить в плане мероприятий», — сказал он.
Новак также отметил работу организации, направленную на стабилизацию мирового нефтяного рынка, и добавил, что Россия рассчитывает на плодотворную и совместную работу с ОПЕК.
Вице-премьер отметил, что отдельными темами консультаций станут вопросы экологической повестки, которые становятся все более актуальными в контексте глобального энергетического диалога. Необходимо обратить внимание на потенциал технологического сотрудничества, способствующее увеличению технологического суверенитета, добычи и переработки углеводородов, говорит Новак.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Орбан нашел виновных в росте цен на энергоносители. Путь, по которому движется ЕС, премьер Венгрии сравнил с самоубийством.
По его словам, резкий скачок цен на энергоносители нарушает Декларацию о конкурентоспособности ЕС. Ведь там говорится, что снижения цен на нефть, газ и электроэнергию нужно добиваться всеми доступными способами. Вариант, по словам венгерского премьера, только один — снятие ограничений с России.
86%
1.90 107.43
1.35
Нашли ошибку?