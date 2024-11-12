«Опасен»: почему принц Гарри никак не может помириться с семьей

Кейт Миддлтон надеется, что родственники воссоединятся к Рождеству. Возможно ли это?

Принц Гарри никак не может помириться с королевской семьей из-за своей супруги Меган Маркл. С таким заявлением выступил автор британского журнала HeatWorld.

По его словам, Кейт Миддлтон, которая недавно завершила курс химиотерапии, давно призывает своего мужа принца Уильяма закончить конфликт с братом и направить ему приглашение на Рождество. При этом Миддлтон убеждена, что причиной столь затяжного конфликта — вовсе не в упрямстве одного из братьев, а в нежелании Меган Маркл появляться в Британии.

«Как бы громко Гарри ни заявлял о своем желании примириться, многие люди чувствуют, что он все еще находится под влиянием Меган, и есть опасения, что ее позиция может помешать ему по-настоящему протянуть руку помощи. В конце концов, у Меган и Кейт совершенно разные представления о том, что им нужно для примирения», — указано в материале.

Кстати, недавно появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда из США на фоне победы на президентских выборах Дональда Трампа. Предполагается, что пара будет жить в Португалии, где уже приобрела недвижимость.

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