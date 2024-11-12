«Опасен»: почему принц Гарри никак не может помириться с семьей

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

HW: Меган Маркл препятствует примирению принца Гарри с семьей

«Опасен»: почему принц Гарри никак не может помириться с семьей

Фото: www.globallookpress.com/Ddp

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кейт Миддлтон надеется, что родственники воссоединятся к Рождеству. Возможно ли это?

Принц Гарри никак не может помириться с королевской семьей из-за своей супруги Меган Маркл. С таким заявлением выступил автор британского журнала HeatWorld.

По его словам, Кейт Миддлтон, которая недавно завершила курс химиотерапии, давно призывает своего мужа принца Уильяма закончить конфликт с братом и направить ему приглашение на Рождество. При этом Миддлтон убеждена, что причиной столь затяжного конфликта — вовсе не в упрямстве одного из братьев, а в нежелании Меган Маркл появляться в Британии.

«Как бы громко Гарри ни заявлял о своем желании примириться, многие люди чувствуют, что он все еще находится под влиянием Меган, и есть опасения, что ее позиция может помешать ему по-настоящему протянуть руку помощи. В конце концов, у Меган и Кейт совершенно разные представления о том, что им нужно для примирения», — указано в материале.

Кстати, недавно появилась информация, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность переезда из США на фоне победы на президентских выборах Дональда Трампа. Предполагается, что пара будет жить в Португалии, где уже приобрела недвижимость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почему Карл III на самом деле избегает встреч с принцем Гарри.

-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:28
Смертельный эксперимент: американским заключенным специально вживляли раковые клетки
19:16
Простое наведение: в России разработали мобильный терминал спутниковой связи
19:00
«Мы мутили схемы»: Natan честно высказался об интрижках с Лерчек и Бьянкой
18:46
Сергей Собянин рассказал, как платформа «Электронный дом» помогает москвичам
18:35
Невыносимое подорожание: энергия из Европы становится не по карману Украине
18:21
Паралич лица грозит тем, кто ходит без шапки осенью и зимой

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
Главный бич XXI века? Что такое псориаз и почему это не только болезнь кожи
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп