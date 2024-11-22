Минюст признал иноагентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 78 0

Реестр также пополнил общественник Вадим Ваганов*.

Минюст признал иноагентом бывшего депутата Госдумы Олега Шеина*

Фото: www.globallookpress.com/State Duma Russia

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Бывшего депутата Государственной думы Олега Шеина* внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.

«О. В. Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента», — уточняется на сообщении в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, Шеин распространял недостоверную информацию о действиях российских властей.

В реестр иноагентов также внесли ЛГБТ**- активиста Вадима Ваганова*. Он распространял материалы других иностранных агентов и недостоверную информацию о действиях российских властей.

При этом из реестра иностранных агентов исключили «Альтаир 2021» по причине ее ликвидации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иноагенты больше не смогут обогащаться за счет России. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о спецсчетах. Их открытие станет обязательным. Пользоваться деньгами разрешат только после снятия статуса иноагента.

* — признан иностранным агентом по мнению Минюста РФ.

** — движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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