Конор Макгрегор обжалует решение суда в деле об изнасиловании

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор не согласился с решением суда, который признал его виновным по делу об изнасиловании и решил обжаловать его. Об этом он сообщил в социальной сети.

«Буду обжаловать сегодняшнее решение», — написал боец.

Инцидент, из-за которого судили Макгрегора произошел шесть лет назад. Тогда, со слов 35-летней Никиты Хэнд, знаменитость изнасиловал ее и избил в номере отеля. По словам пострадавшей, она думала, что никогда больше не увидит своего ребенка, когда Макгрегор во время секса «душил» ее.

Также Хэнд сообщила, что у нее остались после изнасилования многочисленные синяки и ссадины. Кроме того, она получила психологическую травму, ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». При этом, стоит отметить, до судебного разбирательства с бойцом женщина проиграла дело против другого мужчины, Джеймса Лоуренса, которого также обвинила в изнасиловании.

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