Первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян зафиксировали в Канаде

Первый подтвержденный случай заражения тяжелейшим штаммом оспы обезьян был зарегистрирован в Канаде в провинции Манитоба. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства области.

«Управление здравоохранения Манитобы по делам пожилых людей и долгосрочному уходу сообщает о первом подтвержденном случае mpox сlade lb в провинции, который также является первым случаем mpox сlade I в Канаде. Это случай, связанный с поездками, и связанный с продолжающейся вспышкой mpox сlade I в Центральной и Восточной Африке», — гласит заявление.

По возвращении в провинцию заразившийся пациент был обследован. После выявления диагноза инфицированного изолировали, сейчас он находится под наблюдением врачей. Кроме того, ведется отслеживание контактов заболевшего — недуг передается при тесном взаимодействии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян.