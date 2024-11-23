Первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян зафиксировали в Канаде

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Больного выявили в провинции Манитоба.

В Канаде зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Bein

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Первый подтвержденный случай заражения тяжелейшим штаммом оспы обезьян был зарегистрирован в Канаде в провинции Манитоба. Об этом накануне сообщили в пресс-службе правительства области.

«Управление здравоохранения Манитобы по делам пожилых людей и долгосрочному уходу сообщает о первом подтвержденном случае mpox сlade lb в провинции, который также является первым случаем mpox сlade I в Канаде. Это случай, связанный с поездками, и связанный с продолжающейся вспышкой mpox сlade I в Центральной и Восточной Африке», — гласит заявление.

По возвращении в провинцию заразившийся пациент был обследован. После выявления диагноза инфицированного изолировали, сейчас он находится под наблюдением врачей. Кроме того, ведется отслеживание контактов заболевшего — недуг передается при тесном взаимодействии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян.

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