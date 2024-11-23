Россиянки триумфально выступили на «Кубке «Небесная грация» в Катаре

Участники и зрители четвертого международного турнира «Кубок «Небесная грация» по праву считают эти соревнования одним из важнейших событий года в мировой художественной гимнастике.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Спасибо вам, гимнастки. Вы показали свое мастерство и красоту художественной гимнастики. Спасибо вам, судьи, за сотрудничество. Отличная работа. Спасибо вам, олимпийские чемпионы, тренеры и почетные гости. Вы вложили свои силы, сердце и душу в наш вид спорта», — сказала олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

Уровень участниц на этих соревнованиях профессионалами оценивается как наивысший. Чего только стоят программы россиянки Марии Борисовой. На этот раз в столице Катара, Дохе, она завоевала сразу три золотых медали, став лучшей в многоборье, с лентой и скакалкой.

«Для меня это был как праздник такой. Очень положительные эмоции остались, особенно сейчас под конец», — поделилась впечатлениями гимнастка Мария Борисова.

Главная специфика этих соревнований — уникальные правила, разработанные Международной ассоциацией клубов художественной гимнастики «Небесная грация». Эти стандарты сложней международных, но позволяют гимнастке максимально раскрыть свой потенциал, продемонстрировать возможности и мастерство, уверяют спортивные мэтры.

«Я сейчас смотрела новые программы „Небесной грации“, я просто в восторге, мне очень понравилось. Так что правила работают, идут в правильном русле, в правильном направлении. Надеюсь, что мы тоже будем соответствовать», — сказала главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике республики Беларусь Ирина Лепарская.

Выступает воспитанница Ирины Лепарской, белорусская гимнастка Алина Горносько. Своими сложнейшими программами она покорила зрителей и судей этого турнира. Признается, самый любимый и вместе с тем самый трудный для нее предмет — скакалка.

«Один из самых сложных по выносливости, потому что, действительно, огромное количество прыжковых движений. Она постоянно в движении. Огромное количество манипуляций скакалки», — отметила бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира по художественной гимнастике из Белоруссии Алина Горносько.

Кстати, Международная федерация гимнастики в 2011 году исключила из соревнований упражнение со скакалкой, но два года назад по инициативе Алины Кабаевой скакалку «реабилитировали». Упражнения с этим предметом уверенно вошли в правила и программы Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация».

На этот турнир приехало более 100 спортсменок из 25 стран. Такое стало возможным благодаря Международной ассоциации клубов «Небесная грация», которая взяла на себя все расходы участников соревнований, которые прошли на одной из лучших мировых арен Aspire Dome, а рядом расположилась легендарная гостиница, где жили многие гости и участники нынешнего турнира.

Трехсотметровый отель-небоскреб «Факел» — настоящее чудо архитектурного и инженерного дизайна. На его крыше во время проведения крупных международных соревнований зажигают колоссальный факел, как это было во время Азиатских игр 2006 года. И катарцы надеются, что рано или поздно тут вспыхнет и олимпийский огонь.

Среди гостей «Кубка «Небесная Грация» группа детей с особенностями развития из Татарстана. Практически все эти солнечные малыши занимаются художественной гимнастикой.

«Гимнастика — это сложно координационный вид спорта. Повышается уровень интеллектуального развития у детей сразу вместе с физическим развитием. Это дисциплинирует детей, интегрирует их в общество, интегрирует их в спорт и дает им цель в жизни», — сказала мама ребенка с ОВЗ (Центр инклюзивных проектов «Будь собой» в Казани) Лира Тазетдинова.

Олимпийская чемпионка поддерживает этих ребят: приглашала на Фестиваль «Алина» и даже устраивала для них спортивные сборы на берегу Черного моря в Международной академии «Небесная грация».

Битва за медали и места на пьедестале продолжалась три соревновательных дня. Наши спортсменки оказались вне конкуренции. Например, в групповых упражнениях, которые впервые прошли в рамках этого турнира, золотую медаль завоевали россиянки из Нижнего Новгорода. Их выступление с мячами и лентами оказались вне конкуренции.

В медальной копилке воспитанниц Академии «Небесная грация» 11 наград разного достоинства.

«Мне очень понравилось на этом турнире, потому что приехали за нас девочки поболеть. Очень масштабно и очень круто», — сказала воспитанница Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Ксения Савинова.

Золото за ленту получила Каролина Тарасова, Ксения Савинова — за булавы и обруч, а Кристина Войтенко стала лучшей со скакалкой и мячом.

«Я очень довольна своим тренерским коллективом, который работает с утра до вечера с этими детьми, их развивает, многому учит и не стесняется учится у других. Поэтому, наверное, у нас сегодня и получился такой прекрасный результат. Потому что мы все одна команда», — сказала Алина Кабаева.

Под стать прошедшему турниру и гала-концерт по завершению соревнований. Международная ассоциация клубов «Небесная грация» пригласила в Катар лучшие творческие коллективы и легендарных спортсменов из России. Например, «Арабский номер», в котором солируют чемпионки мира Дина и Арина Аверины.

Ансамбль «Березка» исполнил перед арабской публикой свои легендарные танцевальные номера «Сударушка» и «Реченька».

Чеченские танцоры из ансамбля «Вайнах» поразили зрителей виртуозным номером с барабанами и зажигательной «Лезгинкой», которую исполнили вместе со спортсменками из Белоруссии и Киргизии.

И, конечно, «Яблочко» — хит ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева — заставил сердца зрителей биться быстрее.

Закончился этот незабываемый вечер флешмобом участниц турнира и легендарных гимнасток Лори Фанг, Александры Тимошенко, Юлии Барсуковой, Евгении Канаевой и Алины Кабаевой.