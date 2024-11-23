Политика-иноагента Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* задержали 23 ноября в аэропорту Пскова. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Он прилетел в регион из Москвы. После посадки к нему подошли полицейские и увезли его на микроавтобусе. По предварительным данным, Шлосберга обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Через некоторое время политика отпустили из отделения полиции. У Шлосберга изъяли ноутбук, телефон и флешку.

Также в октябре у Шлосберга и его родных проходили обыски. В ходе этого были изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия. Шлосберг свою вину в рамках уголовного дела до сих пор не признал. Он неоднократно пытался оспорить в суде свое присутствие в реестре иноагентов.

* — признан иноагентом на территории РФ