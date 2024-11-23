С 1 июля 2025 года в льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 85 0

Этой опцией можно будет воспользоваться при помощи портала «Госуслуги».

С 1 июля 2025 года в льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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С 1 июля 2025 года в льготных удостоверениях пенсионеров появится QR-код для подтверждения статуса. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«С 1 июля 2025 года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса. Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе также объяснили, что электронные пенсионные документы, помимо остальных необходимых реквизитов, будут содержать QR-код. Его можно будет применять через приложение «Госуслуги» в организациях, которые предоставляют льготы при подтверждении статуса пенсионера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пенсия для работающих пенсионеров в 2025 году будет проиндексирована дважды. Пожилые люди, которые уже вышли на пенсию, но все еще продолжают официально работать, имеют ряд льготных преимуществ.

К примеру, работающие пенсионеры могут уволиться одним днем и не отрабатывать положенные две недели. Помимо этого, пенсионеры могут претендовать на предоставление ежегодного отпуска длинною в 60 дней.

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