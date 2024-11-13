На равных: какие привилегии имеют работающие пенсионеры в России

У этой категории граждан есть право на увеличенный отпуск.

Пенсия для работающих пенсионеров в 2025 году будет проиндексирована дважды. Об этом рассказал URA.RU экс-консультант-методист Минфина по финансовой грамотности, пенсионный эксперт, экономист Сергей Кикевич.

Те, кто уже вышли на пенсию, но продолжают официально трудиться, имеют ряд льгот и преимуществ, напомнил специалист.

Так, пенсионеру при увольнении необязательно отрабатывать две недели. Человек может прекратить трудовую деятельность одним днем. Но такая привилегия будет действовать только один раз, а в заявлении на увольнение причиной ухода нужно указать — «в связи с выходом на пенсию».

По словам эксперта, такая категория граждан может претендовать на увеличенный отпуск до 60 дней. Если у работающего пенсионера инвалидность I или II группы, либо он ухаживает за нетрудоспособным членом семьи, можно оформить сокращенную трудовую неделю или рабочий день. Правда, в таком случае можно потерять в зарплате.

Экономист утверждает, что работающие пенсионеры могут получить налоговый вычет: его размер зависит от типа расходов. Вернуть можно 13% от внесенной суммы, но максимальный порог все же ограничен — 52 тысячами рублей в год.

«Налоговый вычет позволяет пенсионеру быть на равных с любым другим работающим гражданином», — поясняет Кикевич.

Также эксперт уверяет, что в наступающем 2025 году работающим пенсионерам пенсию проиндексируют дважды. Первая корректировка выплат пройдет с 1 февраля — это индекс роста потребительских цен за минувший год. Вторая, — с 1 апреля — связана с ростом доходов бюджета Социального фонда России (СФР).

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