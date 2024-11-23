Бессмертная история: Роза и Джек снова вместе спустя 27 лет после «Титаника»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 64 0

Уинслет и ДиКаприо показали, как изменились спустя 27 лет после «Титаника»

Бессмертная история: Уинслет и ДиКаприо вместе спустя 27 лет после «Титаника»

Фото: Кадр из к/ф «Титаник», реж. Джеймс Кэмерон, 1997 г.

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Сыгравшие этих героев актеры встретились на премьере фильма «Великая». Как они теперь выглядят?

Голливудские актеры Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет, воплотившие на экране Розу и Джека — главных героев культового фильма «Титаник», сделали совместную фотографию спустя 27 лет после выхода кино, на которую обратило внимание издание Super.ru.

ДиКаприо посетил премьеру фильма «Великая», в котором Уинслет сыграла фотожурналиста времен Второй мировой войны Ли Миллер. Старые друзья тепло обнялись и сфотографировались на фоне постера кинокартины.

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Poole

Это далеко не первый раз, когда артисты приходят поддержать друг друга на важных мероприятиях. Уинслет плакала, когда ДиКаприо получил свой первый «Оскар» в 2016 году. Лео вел Кейт к алтарю, когда актриса в третий раз вышла замуж за бизнесмена Неда Рокнролла. Он также помогал Кейт в один из самых тяжелых периодов ее жизни — когда у нее умерла мать.

«Титаник» вышел на экраны в 1996 году, сделав Розу и Джека культовой романтической парой. При этом, как признаются актеры, все эти годы они просто дружат, однако о более глубоких отношениях никогда не задумывались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в чем феномен Леонардо Ди Каприо.

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