Стас Михайлов исключил из райдера весь алкоголь

Певец Стас Михайлов внезапно для организаторов исключил из райдера любые алкогольные напитки. Как он объяснил NEWS.ru, это никак не связано со здоровьем, просто ему без горячительных напитков готовиться к выступлениям гораздо спокойнее.

«Все убрал. Мне легче так, мне интереснее», — сказал Михайлов.

Кроме того, Михайлов изменил и питание. Он перешел на интервальное питание, убрал из рациона хлебобулочные изделия и сладкое. Артист подчеркивал, что также каждый день стал заниматься спортом, даже если ему не хочется идти на тренировку. По словам артиста, он ругает себя за лень, поэтому старается не нарушать режим.

Все это помогло артисту заметно преобразиться. Он избавился от 17 килограммов. Стал чувствовать себя легче, правда, результатом поклонники оказались недовольны. Они раскритиковали знаменитость за чрезмерное похудение. Мол, он перестал быть похож сам на себя. Но Михайлов с комментариями публики не согласился. Более того, результатом восхитилась его жена Инна. Тоже изменила образ жизни и похудела до 67 килограммов.

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