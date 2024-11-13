«Улыбка Prosecco»: как алкоголь сказывается на здоровье полости рта

Стоматолог Бакиева: газированный алкоголь разрушает зубную эмаль
Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter
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Сухость во рту после алкоголя может способствовать размножению бактерий.
Некоторые алкогольные напитки способны вызвать серьезные проблемы с зубной эмалью. Об этом рассказала изданию URA.RU врач-стоматолог Элина Бакиева.
По ее словам, злоупотребление алкоголем приводит к эффекту, который называют «улыбкой Prosecco». И это совсем не комплимент, а термин для обозначения проблем ряда проблем с зубами и деснами. Пузырьки в алкогольных напитках, — например, в игристом, — за счет углерода разрушают эмаль, пояснила врач.
Кроме того, алкоголь снижает уровень содержания в организме кальция и минеральных солей. Одно из последствий возлияний — сухость во рту, которая может способствовать размножению кариесогенных бактерий. Все это способно привести к неприятным последствиям: пародонтиту, гингивиту или воспалению десен.
Бакиева объяснила, как сохранить улыбку красивой и здоровой при умеренном употреблении алкоголя:
«Во-первых, постарайтесь не грызть лед из напитка, во-вторых, после употребления алкоголя, нужно прополоскать рот водой и правильно почистить зубы — не сразу, когда зубная эмаль еще мягкая, а через 30 минут, пастой для чувствительных зубов».
Также стоматолог посоветовала пить газированные напитки через трубочку. Также не стоит пренебрегать жевательной резинкой без сахара — она поможет предотвратить ту самую сухость во рту.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как стоматолог опровергла мифы о вреде трех продуктов для зубов.
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