Наши войска уже обошли населенный пункт с двух сторон, взяли почти все соседние села.

Сейчас от стран НАТО целиком зависит, будет ли экспериментальный пуск по «Южмашу» единичным случаем. На вторник запланирована экстренная встреча совета Украина — НАТО. Наверняка в Брюсселе будут успокаивать главу киевского режима Владимира Зеленского: мол, да, у России немного таких ракет, не волнуйтесь. Есть, конечно, трезвые голоса, которые указывают, что не надо обострять.

«А лучшее время для переговоров было даже не вчера и не позавчера, а два года назад», — как предупреждал киевский режим американский генерал Милли.

Не послушали тогда. И сейчас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Ведь дальнобойные ракеты не единственный прощальный подарок пока еще президента США Джо Байдена, есть еще «запрещенка» — противопехотные мины. Четыре года Байден лично доказывал, что это плохое оружие, оно антигуманно, страдают мирные граждане и так далее. Более того, сама Украина подписывала конвенцию о запрете противопехотных мин.

Но то были какие-то плохие мины, а эти, американские, хорошие, гуманные, они самоуничтожаются при ненадобности.

Ирония заключается в том, что заявил это глава Пентагона во время визита в Лаос, где земля до сих пор, спустя полвека, нашпигована американскими боеприпасами еще после войны во Вьетнаме. Теперь те же «подарки» для Украины, лишь бы притормозить натиск наших штурмовиков.

Небольшой город Курахово, в котором до СВО было 20 тысяч населения, уже готов стать символом обрушения украинского фронта под Донецком. Наши войска обошли его с двух сторон. Взяли почти все соседние села. Развернули флаги на восточной окраине.

И осталось только замкнуть кольцо. На невысоких холмах, изрезанных лесополосами, действует 150-я гвардейская дивизия группировки войск «Юг».

Сейчас на кураховское направление перебросили новейшие российские БМП-3. И мало того, что эта машина новая, с иголочки, вот буквально с завода, так она еще и дооборудована на местах.

Задача вот такого экипажа — доставить десант до места штурма. По сигналу БМП-З идет напролом до крайних домов села. А там уже солдаты делают всю необходимую работу. Так на днях брали Дальнее, пригород Курахово.

«Поставили боевую задачу, сели на машины, выдвинулись. По мере подъезда к поселку начала работать артиллерия противника», — сказал военнослужащий ВС РФ, позывной «Фанат».

Но как только штурмовики закрепились в первом доме, к ним на помощь стали прибывать все новые и новые, а зона контроля стала расширяться.

«Я первый и второй дом штурманул. Между третьим и вторым меня ранило», — рассказал «Каратей», рядовой ВС РФ.

Порой приходилось идти на почти акробатические трюки. Вот так, например, российский боец увернулся от гранаты, которую бросили в него враги.

А вот так еще накануне всех событий встретились рано утром в лесополосе российские разведчики и украинские мотострелки.

«Мы проводили объективный контроль с БПЛА, настроили своих ребят, которые там сидели, при подходе, подпустили ближе и уже начали огневой контакт с ними», — говорит «Гиря», военнослужащий ВС РФ.

И в конце концов Дальнее взяли. После него плотная застройка Курахово в прямой видимости. Теперь ВСУ зажаты между водохранилищем и нашими передовыми частями. Сопротивление врага заметно слабеет.

«Все у них есть, чтобы воевать, но нет желания и уже, наверное, нет такого количества людей», — говорит «Абхаз», военнослужащий ВС РФ.

ВСУ вымещают свою злобу на простых людях, которые остались в прифронтовой зоне, а не убежали в Днепропетровск. Интернет облетела съемка танка, который расстреливал дома вместе с находящимися в них мирными гражданами.

«Два танка приезжало, один был на прикрытии, другой выскочил прямо на улицу и начал разбирать дома. Потом наши военнослужащие туда зашли, в этот дом, танк „Леопард“ был уничтожен комплексом „Ланцет“, к счастью, все мирные жители были живы, но некоторые получили контузии, некоторые осколочные ранения», — продолжает «Гиря», военнослужащий ВС РФ.

Пострадавшим оказали первую помощь и готовят к эвакуации. Она станет возможной после того, как возьмут Курахово. Ждать этого осталось недолго. Единственная дорога до города уже под плотным обстрелом. И убежать по ней вряд ли получится. Назревает классический «котел».