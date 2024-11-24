Долголетний ремонт: Букингемский дворец закроют на три года

Стоимость работ, как ожидается, составит 462 миллиона долларов. Король Великобритании даже после их завершения не вернется в дворец.

Букингемский дворец будет закрыт с декабря 2024 года по 2027-й из-за планирующейся реконструкции здания. Об этом передает газета The Times.

Отмечается, что стоимость работ составит около 369 миллионов фунтов стерлингов (примерно 462 миллиона долларов или более 47,7 миллиарда рублей). После ремонта король Британии Карл III не переедет во дворец, а останется жить в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус.

Во время ремонта будут приостановлены государственные визиты в лондонскую резиденцию монархов Великобритании. Последним гостем перед закрытием дворца станет эмир Катара, он прибудет в Лондон в декабре. После этого приема государственные мероприятия будут проводиться в Виндзорском замке.

Ремонт в Букингемском дворце, который состоит из 775 комнат, длится уже долгие годы. Так, в 2018-м сообщалось, что ориентировочно работы закончатся в 2027-м. Тогда еще живой королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу пришлось переехать из северного крыла дворца. Теперь же свой кабинет вынужден покинуть Карл III.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Карла III сообщила о тяжелой утрате. Черное облако над членами королевской семьи Великобритании продолжает разрастаться.