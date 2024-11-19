«Приносила столько радости»: супруга Карла III сообщила о тяжелой утрате

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 166 0

Умерла любимая собака супруги короля Карла III

«Приносила столько радости»: королева Камилла сообщила о тяжелой утрате

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Черное облако над членами королевской семьи Великобритании продолжает разрастаться.

Умерла любимая собака супруги короля Великобритании Карла III — королевы Камиллы. Речь идет о джек-рассел-терьере по кличке Бет. Любимцу семейства было 13 лет. Черное облако над членами королевской семьи продолжает разрастаться. О прискорбной новости сообщил Букингемский дворец в социальных сетях.

«Печальное прощание с Бет, любимой спутницей королевы, которая приносила столько радости, то ли на прогулках, то ли помогая в выполнении служебных обязанностей, то ли свернувшись калачиком у костра», — написали представители дворца.

Умного и ласкового питомца супруга короля Великобритании Карла III взяла из приюта собак и кошек Беатерси в 2011 году. Бет не стало из-за неоперабельной опухоли.

Для королевы это особенный удар, ведь она обожает собак и относится к ним, как к членам семьи. Также Камилла только-только сама пошла на поправку. В начале ноября она тяжело заболела и пропустила несколько официальных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын британской королевы Камиллы ответил на слухи о ее алкоголизме.

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