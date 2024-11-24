«Это нужно прожить»: как новые участницы группы «Воровайки» относятся к шансону

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 26 0

Новым участницам «Вороваек» нравится исполнять песни в жанре шансона

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для девушек исполнение музыки в жанре блат-поп стало интересным направлением.

Новым участницам группы «Воровайки» очень нравится исполнять песни в жанре русского шансона. Об этом они рассказали в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!»

«Я любитель шансона с детства, мне близко вот это направление. Поэтому, даже если я когда-либо попала в подобную группу, я в любом случае выбрала бы „Вороваек», — подчеркнула певица Софья Морозова.

Ни у кого из девушек не было такого, чтобы они пытались сначала прорваться туда, где было бы более «современное звучание». По словам Валерии Москальчук, которая получает эстрадно-джазовое образование, шансон тоже интересное направление. И оно не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

«Шансон — это тоже очень интересно. Очень трудно на самом деле. Все думают, что это так просто. Нет, это абсолютно не просто. Это нужно пропеть, это нужно прожить», — ответила Москальчук.

Однако, как утверждают солистки, их группа относится больше не к русскому шансону, а к блат-попу. Создатели еще в начале придумали такое название творчества «Вороваек».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Жуков не «зазвездился» и остался простым в общении.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
«Не впущу нищебродов»: Боня перечислила качества желаемого избранника
20:07
Умер известный актер, диктор и радиоведущий Владимир Самойлов
19:58
Осталось замкнуть кольцо: российские войска приближаются к Курахово в ДНР
19:40
«Это нужно прожить»: как новые участницы группы «Воровайки» относятся к шансону
19:22
«Они боятся днем ездить»: как ВС РФ выдавливают боевиков ВСУ из Курской области
19:04
Инструмент сдерживания роста цен: что будет с ключевой ставкой в 2025 году

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте под Саратовом
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год