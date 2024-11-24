«Это нужно прожить»: как новые участницы группы «Воровайки» относятся к шансону

Для девушек исполнение музыки в жанре блат-поп стало интересным направлением.

Новым участницам группы «Воровайки» очень нравится исполнять песни в жанре русского шансона. Об этом они рассказали в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!»

«Я любитель шансона с детства, мне близко вот это направление. Поэтому, даже если я когда-либо попала в подобную группу, я в любом случае выбрала бы „Вороваек», — подчеркнула певица Софья Морозова.

Ни у кого из девушек не было такого, чтобы они пытались сначала прорваться туда, где было бы более «современное звучание». По словам Валерии Москальчук, которая получает эстрадно-джазовое образование, шансон тоже интересное направление. И оно не такое простое, как может показаться на первый взгляд.

«Шансон — это тоже очень интересно. Очень трудно на самом деле. Все думают, что это так просто. Нет, это абсолютно не просто. Это нужно пропеть, это нужно прожить», — ответила Москальчук.

Однако, как утверждают солистки, их группа относится больше не к русскому шансону, а к блат-попу. Создатели еще в начале придумали такое название творчества «Вороваек».

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