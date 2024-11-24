«Это нужно прожить»: как новые участницы группы «Воровайки» относятся к шансону
Новым участницам «Вороваек» нравится исполнять песни в жанре шансона
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Для девушек исполнение музыки в жанре блат-поп стало интересным направлением.
Новым участницам группы «Воровайки» очень нравится исполнять песни в жанре русского шансона. Об этом они рассказали в беседе с 5-tv.ru на Всенародной танцплощадке «Ээхх разгуляй!»
«Я любитель шансона с детства, мне близко вот это направление. Поэтому, даже если я когда-либо попала в подобную группу, я в любом случае выбрала бы „Вороваек», — подчеркнула певица Софья Морозова.
Ни у кого из девушек не было такого, чтобы они пытались сначала прорваться туда, где было бы более «современное звучание». По словам Валерии Москальчук, которая получает эстрадно-джазовое образование, шансон тоже интересное направление. И оно не такое простое, как может показаться на первый взгляд.
«Шансон — это тоже очень интересно. Очень трудно на самом деле. Все думают, что это так просто. Нет, это абсолютно не просто. Это нужно пропеть, это нужно прожить», — ответила Москальчук.
Однако, как утверждают солистки, их группа относится больше не к русскому шансону, а к блат-попу. Создатели еще в начале придумали такое название творчества «Вороваек».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Жуков не «зазвездился» и остался простым в общении.
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