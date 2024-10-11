«Спасибо семье»: почему Жуков не «зазвездился» и остался простым в общении

Лидер группы «Руки Вверх!» рассказал, чего не хватает, по его мнению, современной молодежи.

Певец Сергей Жуков благодарен своей семье за прекрасное воспитание, которое позволило ему не «зазвездиться» после головокружительного успеха в шоу-бизнесе и сохранить простоту в отношениях с окружающими.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Руки Вверх!» Жуков отметил, что ему привили в детстве то, чего не хватает, по его мнению, современной молодежи.

«Мы жили в то время, которое сейчас принято считать странным: СССР, ходьба строем, все эти демонстрации — кошмар… На самом деле все было абсолютно не так. Нас научили самому главному, чего так не хватает, я считаю, современным детям. Первое — это уважение к старшим. Это было настолько априори у нас… Все просто подходили к любой бабушке, переводили через дорогу, несли ей сумки домой два километра. И не потому что это модно, хайп и надо снять себя на видео. Просто потому, что это бабушка, и ей надо помочь», — пояснил Жуков.

Певец подчеркнул, что родители всегда были для него беспрекословными авторитетами при том, что никогда в жизни не подняли на него руку.

«Маме достаточно было сказать просто: „Ты меня расстроил. Что я скажу в школе моим коллегам-учителям? Они скажут, что мой сын — двоечник“. Я шел, рыдал и понимал, что я подвел маму», — поделился певец.

По словам Жукова, он и его сверстники жили по правилам, которые сейчас отменяются, уступая место вседозволенности. Однако сам певец, несмотря ни на что, продолжает жить по тем принципам, которые ему привили в детстве.

«Поэтому я так же отношусь к любому человеку — с кем работаю, с кем нахожусь в кадре, с кем пою, встречаюсь. Для меня в первую очередь — это уважение. Если это получается, ну слава Богу. Кто-то принимает это за доброту, а кто-то за глупость», — заключил Жуков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходили съемки фильма «Руки Вверх!», посвященного истории одной из самых успешных российских поп-групп 1990-х и 2000-х годов.