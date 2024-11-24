Снимите штаны немедленно: какие симптомы геморроя схожи с другими болезнями

Кроме того, признаки могут указывать на онкологию. Важно при любых отклонениях обращаться к врачу.

У такого распространенного заболевания, как геморрой, весьма узнаваемые симптомы. Среди них — кровотечение, запор и боль при опорожнении. При их появлении необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. Об этом рассказал проктолог, хирург Дмитрий Масленников в беседе с порталом «Доктор Питер».

К симптомам геморроя, которые могут ввести в заблуждение, относятся:

Кровотечение. Яркая алая кровь на туалетной бумаге или в кале часто является признаком геморроя. Однако такой симптом может относиться и к другим заболеваниям прямой кишки.

Боль в области ануса. Эти ощущения могут быть острыми и ноющими, а при дефекации они усиливаются. Аналогичная боль появляется также при анальных трещинах, абсцессах и проктите.

Зуд и жжение часто указывают на геморрой, но также могут являться симптомами грибковых инфекций и паразитарных инвазиях.

Выпадение узлов из анального отверстия является характерным признаком геморроя. Хотя их выпячивание может говорить, например, и о пролапсе прямой кишки.

Запор часто проявляется при геморрое, но может также быть симптомом других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Некоторые из этих симптомов могут указывать в том числе и на злокачественные новообразования прямой кишки. Как объяснил Масленников, они появляются по мере роста опухоли. В частности, к признакам относятся: кровь в стуле, дискомфорт в анальной области и ощущение неполного опорожнения кишечника. Если же человек решит лечить эти симптомы самостоятельно, то может упустить время.

Разные заболевания могут иметь одинаковые симптомы, но при этом подход к борьбе с ними разный. Хотя и хочется самостоятельно лечиться лекарствами, купленными по совету фармацевта. Однако самый лучший вариант — обратиться к врачу при любых отклонениях.

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