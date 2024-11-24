Снимите штаны немедленно: какие симптомы геморроя схожи с другими болезнями

|
Евгения Романова
Евгения Романова 85 0

Проктолог Масленников: кровотечение и запор указывают на появление геморроя

Снимите штаны немедленно: какие симптомы геморроя схожи с другими болезнями

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кроме того, признаки могут указывать на онкологию. Важно при любых отклонениях обращаться к врачу.

У такого распространенного заболевания, как геморрой, весьма узнаваемые симптомы. Среди них — кровотечение, запор и боль при опорожнении. При их появлении необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. Об этом рассказал проктолог, хирург Дмитрий Масленников в беседе с порталом «Доктор Питер».

К симптомам геморроя, которые могут ввести в заблуждение, относятся:

  • Кровотечение. Яркая алая кровь на туалетной бумаге или в кале часто является признаком геморроя. Однако такой симптом может относиться и к другим заболеваниям прямой кишки.
  • Боль в области ануса. Эти ощущения могут быть острыми и ноющими, а при дефекации они усиливаются. Аналогичная боль появляется также при анальных трещинах, абсцессах и проктите.
  • Зуд и жжение часто указывают на геморрой, но также могут являться симптомами грибковых инфекций и паразитарных инвазиях.
  • Выпадение узлов из анального отверстия является характерным признаком геморроя. Хотя их выпячивание может говорить, например, и о пролапсе прямой кишки.
  • Запор часто проявляется при геморрое, но может также быть симптомом других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Некоторые из этих симптомов могут указывать в том числе и на злокачественные новообразования прямой кишки. Как объяснил Масленников, они появляются по мере роста опухоли. В частности, к признакам относятся: кровь в стуле, дискомфорт в анальной области и ощущение неполного опорожнения кишечника. Если же человек решит лечить эти симптомы самостоятельно, то может упустить время.

Разные заболевания могут иметь одинаковые симптомы, но при этом подход к борьбе с ними разный. Хотя и хочется самостоятельно лечиться лекарствами, купленными по совету фармацевта. Однако самый лучший вариант — обратиться к врачу при любых отклонениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что открылись новые подробности о влиянии соды на изжогу. Несмотря на то, что это вещество временно нейтрализует желудочную кислоту и может принести облегчение, частое его использование не является эффективным долгосрочным решением. Очень важно не просто ликвидировать симптомы, но и найти первопричину изжоги. Стоит обратиться к гастроэнтерологу.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:44
«Человек многогранного дарования»: Путин поздравил актера и режиссера Кустурицу с 70-летием
14:30
«Жанр хорошей песни»: Стас Михайлов об уникальности шансона
14:14
Песков об угрозах Киева про получение «грязной бомбы»: «Уже даже не игра с огнем»
14:00
Лже-колдунья с сожителем под предлогом снятия порчи выманила у москвички более 280 тысяч рублей
13:44
Гигантский осьминог завелся в Московском зоопарке
13:31
В Барнауле загорелся склад с резиной и емкостями из-под горючих жидкостей

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
НЛО в РФ, пришествие Антихриста, крах Украины: чего ожидать от 2025 года
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год