Лже-колдунья с сожителем под предлогом снятия порчи выманила у москвички более 280 тысяч рублей

Горе-волшебникам предъявлено обвинение в мошенничестве.

В Москве обманули 45-летнюю женщину, выманив у нее более 280 тысяч рублей. Злоумышленникам оказались лже-колдунья и ее сожитель. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры.

Злоумышленница познакомилась с москвичкой в интернете. Она выдавала себя за темного мага и таролога, присылала якобы свои фтографии, а также скаченные из Сети снимки проведения обрядов. Колдунья обрабатывала женщину примерно три месяца: она убеждала свою жертву, что в силе разрешить ее личные и финансовые проблемы.

В результате москвичке внушили, что на нее и ее сестру наложена порча. Лже-колдунья говорила о необходимости провести ритуал, но, конечно, за деньги. Отказов она не принимала и продолжала давить на жертву — говорила о якобы неизбежных трагических последствиях, присылая снимки кладбищ и гробов.

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

«Введенная в заблуждение, напуганная женщина перевела на указанные ей банковские карты, которые заранее подготовил сожитель обвиняемой, более 280 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Выдававшей себя за колдунью и ее сожителю предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере». Уголовное дело направлено в суд.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсионерку из Алтайского края, желавшую сделать отворот, обманули на 46 тысяч рублей. Мошенницей оказалась некая «Баба Таня», которую пострадавшая женщина нашла по объявлению в местной газете.