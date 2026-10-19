«Я бы это сделал»: Трамп готов встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Возможным местом переговоров американский лидер назвал Китай.

Будет ли встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas/Pool via CNP

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Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома.

«Нет, но я бы это сделал», — ответил американский лидер на вопрос о том, есть ли уже договоренности о проведении переговоров.

Провести трехстороннюю встречу Трамп готов в том случае, если российская и китайская стороны также захотят ее организовать. По его словам, главной темой переговоров могли бы стать ядерное вооружение и денуклеаризация.

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Глава Белого дома также предположил, что встреча могла бы состояться в Китае.

Ранее 5-tv.ru писал, что 9 октября Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Американский президент назвал разговор успешным и заявил о договоренности по поставкам российского дизельного топлива на рынки США и других стран.

По словам Трампа, Россия должна сначала поставить более 300 тысяч тонн топлива, а в ноябре — еще 500 тысяч тонн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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