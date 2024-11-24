«Не впущу нищебродов»: Боня перечислила качества желаемого избранника

Звезда одна воспитывает дочь-подростка.

Телеведущая Виктория Боня заявила, что никогда не будет встречаться с бедным мужчиной. Об этом она сообщила в интервью нумерологу Кристине Егиазаровой.

«Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов — пусть это слово не никого обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли», — сказала инфлюенсер.

Звезда объяснила, что имеет в виду не только финансовое благополучие будущего кандидата, но и духовную составляющую. Ее избранник должен быть идеальным во всех областях. Мужчина мечты Бони обязан быть интересным собеседником, с которым можно обсуждать разнообразные темы, делиться мыслями и чувствами.

Виктория также акцентировала внимание на важности стремления к постоянному развитию, утверждая, что это критически значимый фактор для успешных отношений.

За плечами Виктории одни не сложившиеся серьезные отношения с бизнесменом из Монако Алексом Смерфитом. Пара провела вместе семь лет, у них появилась дочь Анджелина. И даже после рождения ребенка они официально свой союз так и не зарегистрировали. В 2017 году стало известно о разрыве Бони и Смерфита. С тех пор телеведущая наслаждается одиночеством и подыскивает нового избранника.

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