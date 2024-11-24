Кирилл Андреев из «Иванушек» станет дедушкой во второй раз

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 45 0

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев снова станет дедушкой

Кирилл Андреев из «Иванушек» станет дедушкой во второй раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В семье наследника знаменитого певца ожидается пополнение, но сам артист, оказывается, некоторое время не знал об этом.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев станет дедушкой во второй раз. Об этом он рассказал во время шоу на одном из федеральных каналов.

У певца есть любимая четырехлетняя внучка Аннелия. На новость, что в семье его сына Кирилла Андреева-младшего снова будет пополнение, он сначала отреагировал с удивлением, будто и не знал вовсе. Хотя жена наследника Аделина не скрывает своего положения от подписчиков, показывая округленный живот.

«Это их личная жизнь, они меня не оповещают. У меня есть Аннелия, моя внучка дорогая, любимая», — сказала он.

Однако супруга артиста раскрыла, что Андреев обо всем знает и они с нетерпением ждут появления на свет еще одной девочки. Предположительно роды пройдут в конце января.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 53-летняя звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой. Сама актриса ни разу не комментировала новости о своей беременности и рождении ребенка, однако и не опровергала эти слухи.

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