Умер известный актер, диктор и радиоведущий Владимир Самойлов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 185 0

Артист запомнился поклонникам циклом авторских программ на «Маяке», а также озвучкой известных фильмов и видеоигр.

Умер известный актер и чтец аудиокниг Владимир Самойлов

Фото: Фото из открытых источников

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Умер советский и российский актер театра и кино, радиоведущий, диктор и артист озвучки Владимир Самойлов. Согласно информации на портале «Кино-Театр.ру», он ушел из жизни еще 20 ноября.

Вдадимир Самойлов родился в 1944 году, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, служил в Московском театре комедии при «Росконцерте».

В 1971 году Самойлов стал диктором Всесоюзного радио, озвучивал документальные фильмы, зарубежное кино, а позднее — компьютерные и видеоигры.

В качестве радиоведущего актер особо запомнился циклом авторских программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь», которые он вел на радиостанции «Маяк».

Среди киноработ Самойлова — роли в детективных картинах «Хищники» и «Заложники «Дьявола».

Актер награжден Золотой Пушкинской медалью в номинации «За просветительскую деятельность».

Также на днях из жизни ушел актер Иван Петков. Ему был 61 год. Дебютировав в кино в 1996 году в сериале «Королева Марго», Петков позднее снялся в 13 картинах, среди которых «Достоевский», «Талисман любви», «Майор Гром: Игра», «28 панфиловцев», «Ментовские войны-9» и другие.

В октябре состоялась премьера сериала «Преступление и наказание», в котором Петков сыграл свою последнюю роль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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