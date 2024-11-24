Когда к врачу? Ученые выяснили, о каких недугах говорит нервный тик

Многие не придают большого значения подергиванию век, и напрасно.

Нервный тик может указывать на серьезные неврологические патологии. К таким выводам пришли ученые из американской клиники Мейо, чье исследование опубликовано в журнале Lancet.

В статье говорится, что длительное проявление нервных тиков в глазах, которому многие не придают большого значения, может сигнализировать о неврологических заболеваниях, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.

Кроме того, подергивание глаз, сопровождаемое судорогами в ногах, может говорить о дефиците магния и витаминов группы B.

Также нервный тик может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств, в первую очередь антидепрессантов и антигистаминных средств.

Общими факторами риска развития нервного тика ученые назвали хронический стресс, зрительные нагрузки и неправильный подбор очков или контактных линз.

Если же симптом сопровождается принудительным закрытием века или распространяется на другие лицевые мышцы, необходимо срочно обратиться к неврологу и офтальмологу для исключения синдрома сухого глаза.

В свою очередь врач-офтальмолог Татьяна Шилова и невролог Галина Чудинская отмечают, что подергивание века может быть следствием злоупотребления алкоголем или кофеином, эмоциональным перенапряжением и нехваткой сна.

Чтобы успокоить глазную мышцу, медики посоветовали больше времени уделять полноценному ночному отдыху, а также попробовать легкие успокаивающие чаи.

Если симптом сохраняется или усиливается, то необходима консультация офтальмолога или невролога.

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