Когда к врачу? Ученые выяснили, о каких недугах говорит нервный тик

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Lancet: нервный тик может указывать на болезнь Паркинсона

Ученые выяснили, какие заболевания вызывают нервный тик

Фото: www.globallookpress.com/Rosseforp

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многие не придают большого значения подергиванию век, и напрасно.

Нервный тик может указывать на серьезные неврологические патологии. К таким выводам пришли ученые из американской клиники Мейо, чье исследование опубликовано в журнале Lancet.

В статье говорится, что длительное проявление нервных тиков в глазах, которому многие не придают большого значения, может сигнализировать о неврологических заболеваниях, включая боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.

Кроме того, подергивание глаз, сопровождаемое судорогами в ногах, может говорить о дефиците магния и витаминов группы B.

Также нервный тик может быть побочным эффектом приема некоторых лекарств, в первую очередь антидепрессантов и антигистаминных средств.

Общими факторами риска развития нервного тика ученые назвали хронический стресс, зрительные нагрузки и неправильный подбор очков или контактных линз.

Если же симптом сопровождается принудительным закрытием века или распространяется на другие лицевые мышцы, необходимо срочно обратиться к неврологу и офтальмологу для исключения синдрома сухого глаза.

В свою очередь врач-офтальмолог Татьяна Шилова и невролог Галина Чудинская отмечают, что подергивание века может быть следствием злоупотребления алкоголем или кофеином, эмоциональным перенапряжением и нехваткой сна.

Чтобы успокоить глазную мышцу, медики посоветовали больше времени уделять полноценному ночному отдыху, а также попробовать легкие успокаивающие чаи.

Если симптом сохраняется или усиливается, то необходима консультация офтальмолога или невролога.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему все время дергается глаз.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Прибывший из Сочи самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье
23:00
Фанат предложил Семенович 5 миллионов за новогоднюю ночь в костюме Снегурочки
22:42
Подросток погиб под колесами автомобиля в Саратовской области
22:24
Когда к врачу? Ученые выяснили, о каких недугах говорит нервный тик
22:07
«Женщина позвонила»: в Сочи ощутили подземные толчки
21:56
Минздрав рассказал о состоянии раненного при стрельбе в Марксе

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Российские военные передали через «Народный фронт» поздравления матерям
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год