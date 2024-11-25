Пассажиры сгоревшего в Анталье самолета авиакомпании «Азимут» рассказали о ЧП

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 110 0

Пассажир загоревшегося в Анталье самолета компании «Азимут»: вытекало топливо

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все, кто был на борту прибывшего из Сочи «Сухого», эвакуированы, пострадавших нет.

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», прилетевшего из Сочи в Анталью и загоревшегося на взлетно-посадочной полосе, раскрыли подробности происшествия. Известно, что во время приземления загорелся двигатель, пламя было оперативно потушено.

Минтранс Турции сообщил, что все 89 пассажиров и шесть членов экипажа благополучно эвакуированы, никто не пострадал. В Росавиации также подтвердили, что жертв нет.

Наталья находилась на борту на момент ЧП. По ее словам, экипаж старался успокоить перепуганных людей, многие из которых были с детьми. Покидать воздушное судно пришлось по надувному трапу, общая беда сплотила — пассажиры хоть и спешили, но активно помогали друг другу выбираться и поддерживали. Наталья также заявила, что причиной возгорания стала утечка топлива.

«Мы сами в шоке, конечно, как произошло. Был гул, когда мы летели, когда стали приземляться — резкий удар, стало вытекать топливо. Видели, что машины едут в нашу сторону, стали смотреть на полосу, вытекало топливо, ну и загорелось все», — рассказала пострадавшая.

Как рассказала другая свидетельница инцидента Юлия, самолет долго не мог выйти на посадку и кружил в небе. Во время приземления людей тряхнуло, они испугались, но никто не предупреждал об опасности, экипаж молчал. Позже пассажиры заметили огонь, и на борту началась паника. Тогда одна из стюардесс бросилась к выходу и открыла дверь. Сейчас эвакуированные ждут информации и координации своих дальнейших действий.

«Находимся в аэропорту, уже час прошел после аварии, ждем вещи. Вещи, которые остались в салоне, не вернут. У людей остались документы, у кого-то деньги, планшеты телефоны, это уже невозвратно. То, что осталось в багаже — сказали, часа два ждать. Ожидаем, пока ничего не известно», — сказала Наталья, подчеркнув, что с «Азимутом» связаться не удается.

Пожар был быстро ликвидирован сотрудниками аэропорта и департамента спасения воздушных судов и пожаротушения (ARFF). После произошедшего взлетно-посадочную полосу временно закрыли, некоторые рейсы отложили. Пауза продлится до конца проверки полосы и судна техническими специалистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии два человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой.

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