СК возбудил дело по факту возгорания воздушного судна в аэропорту Антальи
Уголовное дело возбудили после возгорания самолета при посадке в Анталье
Фото: Евгения Лавриенко
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Ущерб составил не менее миллиона рублей.
Уголовное дело возбудили после возгорания самолета при посадке в Анталье. Статья — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Пострадавших нет.
Причиненный ущерб, предварительно, составил не менее миллиона рублей. СК осмотрел место вылета в аэропорту Сочи, изъял необходимую документацию и назначил экспертизы.
Самолет Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки из-за сдвига ветра. Капитан воздушного судна принял решение об эвакуации по надувным трапам. На борту находились шесть членов экипажа и 89 пассажиров. Всех успели экстренно эвакуировать.
Ранее в распоряжении 5-tv.ru оказались первые кадры после пожара в самолете Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», прибывшем в аэропорт Антальи минувшей ночью.
Видео снято женщиной, которая уже выбралась из горящего воздушного судна и наблюдает, как спасаются ее попутчики. На кадрах — дымящийся борт и пассажиры, спускающиеся по надувному трапу.
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