Пассажиры сгоревшего самолета авиакомпании «Азимут» вылетели через 12 часов

Оперативные службы сразу прибыли на место происшествия.

Пассажирам сгоревшего самолета авиакомпании «Азимут» удалось вылететь через 12 часов. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. рассказали сами туристы.

Один из них сообщил, что после происшествия пассажирам предоставили комфортное жилье — номер в гостинице. Он также добавил, что оперативные службы сразу прибыли на место происшествия.

«Сверху стояли мигалки какие-то, спецслужбы сразу поехали туда. Там еще возгорание было, я думаю, они чисто физически так быстро не справились бы», — отметил пассажир.

Однако у некоторых туристов планы сорвались. Рейс, который должен был вылететь накануне вечером, отправился только утром следующего дня. Так произошло из-за изменения расписания рейсов после возгорания на самолете Sukhoi Superjet 100.

Лайнер авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки из-за сдвига ветра. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиры сгоревшего в Анталье самолета авиакомпании «Азимут» рассказали о ЧП.