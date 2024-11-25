Пассажиры сгоревшего самолета авиакомпании «Азимут» вылетели через 12 часов

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 61 0

Пассажирам сгоревшего самолета авиакомпании «Азимут» удалось вылететь через 12 часов

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оперативные службы сразу прибыли на место происшествия.

Пассажирам сгоревшего самолета авиакомпании «Азимут» удалось вылететь через 12 часов. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. рассказали сами туристы.

Один из них сообщил, что после происшествия пассажирам предоставили комфортное жилье — номер в гостинице. Он также добавил, что оперативные службы сразу прибыли на место происшествия.

«Сверху стояли мигалки какие-то, спецслужбы сразу поехали туда. Там еще возгорание было, я думаю, они чисто физически так быстро не справились бы», — отметил пассажир.

Однако у некоторых туристов планы сорвались. Рейс, который должен был вылететь накануне вечером, отправился только утром следующего дня. Так произошло из-за изменения расписания рейсов после возгорания на самолете Sukhoi Superjet 100.

Лайнер авиакомпании «Азимут» загорелся в турецкой Анталье после грубой посадки из-за сдвига ветра. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. 

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиры сгоревшего в Анталье самолета авиакомпании «Азимут» рассказали о ЧП.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Снова в деле: ВС РФ начали использовать трофейный Leopard 2A4
18:01
«Уже пора всем ее показать»: когда Сати Казанова собирается раскрыть имя дочери
17:42
Стоит приготовиться: наступление зимы ознаменуется мощной магнитной бурей
17:31
До прихода Трампа: в Кремле указали на эскалирующие действия администрации Байдена на Украине
17:18
По совокупности: обвиняемый в госизмене Журавель приговорен к 14 годам колонии
17:04
Хладнокровные авантюристы: «Спорт-Экспресс» составил рейтинг самых перспективных футболистов

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
Хуже табака: как электронные сигареты связаны с эректильной дисфункцией
Умер первый ведущий американского «Поля чудес»
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год