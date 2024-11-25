Есть шанс? Когда могут развестись Седокова и Тимма
Starhit: Седоковой и Тимме нужно принять решение о разводе до 9 декабря
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Первая встреча членов семьи по бракоразводному процессу прошла 22 ноября.
Певице Анне Седоковой и ее супругу Янису Тимме дали две недели для принятия решения о разводе. Об этом сообщает Starhit.ru.
Первая встреча членов семьи по бракоразводному процессу прошла 22 ноября. Паре нужно определиться с разводом до 9 декабря. Если они решат, что больше не будут вместе, то их разведут в этот же день.
Последнее время певица посещала матчи супруга, поэтому подписчики подумали, что они уже не будут расходиться. Но, позже пользователи сети предположили, так возлюбленные создают видимость, чтобы отвести слухи о своем разводе. Какой итог примут супруги, станет известно позднее.
Певица и баскетболист начали отношения в 2019 году, а спустя год связали себя узами брака. Общих детей у пары нет, но Тимма отлично поладил с тремя детьми Анны. Как отмечала звезда, у них с мужем были частые ссоры, и они много раз расходились, но точную причину она не назвала. В этом году осенью Седокова подала документы на развод, но спустя время их вернули, так как была допущена ошибка.
Затем в сети появились слухи о воссоединении пары, ведь их увидели вместе на матче. И к тому же, Тимма выложил ролик с Седоковой и ее сыном. Что снова могло пойти не так — не сообщается, но подписчики ждут комментариев от звезды.
Анна Седокова была замужем трижды.
Ранее 5-tv.ru писал, что из-за стресса у Седоковой обострился серьезный недуг.
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