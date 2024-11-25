Британские солдаты пострадали в массовом ДТП в Эстонии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Получивших тяжелые ранения отправили самолетом на родину.

Британские солдаты пострадали в ДТП в Эстонии

Фото: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence

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Двенадцать британских солдат пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Эстонии. Об этом сообщает GB News.

В публикации говорится, что военнослужащие ехали на армейских микроавтобусах в метель, и водитель одного из них не успел затормозить, когда впереди появились автомобили, ранее попавшие в аварию.

В результате солдаты стали участниками массового ДТП. Восемь из них получили тяжелые ранения и отправились самолетом на лечение в Великобританию.

Уточняется, что военнослужащие Великобритании находились в прибалтийском государстве в рамках миссии НАТО, цель которой — защита восточных границ альянса от «потенциальной российской агрессии».

В сентябре сообщалось, что у границы с Россией на юге Эстонии открыли новую базу НАТО для размещения контингента из других стран альянса численностью до тысячи военнослужащих. Официально заявлялось, что база создана в рамках оборонительных планов НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные взяли в плен британского наемника в Курской области.

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Британские солдаты пострадали в массовом ДТП в Эстонии

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