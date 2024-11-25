Британские солдаты пострадали в массовом ДТП в Эстонии
Получивших тяжелые ранения отправили самолетом на родину.
Фото: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence
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Двенадцать британских солдат пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Эстонии. Об этом сообщает GB News.
В публикации говорится, что военнослужащие ехали на армейских микроавтобусах в метель, и водитель одного из них не успел затормозить, когда впереди появились автомобили, ранее попавшие в аварию.
В результате солдаты стали участниками массового ДТП. Восемь из них получили тяжелые ранения и отправились самолетом на лечение в Великобританию.
Уточняется, что военнослужащие Великобритании находились в прибалтийском государстве в рамках миссии НАТО, цель которой — защита восточных границ альянса от «потенциальной российской агрессии».
В сентябре сообщалось, что у границы с Россией на юге Эстонии открыли новую базу НАТО для размещения контингента из других стран альянса численностью до тысячи военнослужащих. Официально заявлялось, что база создана в рамках оборонительных планов НАТО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные взяли в плен британского наемника в Курской области.
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