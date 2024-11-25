«Детский» инсульт: каковы шансы и как распознать

Патология может быть врожденной.

Геморрагический инсульт редко встречается у подростков. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-хирург Александр Умнов.

Он поделился тем, что недавно у одной пациентки в возрасте 16 лет обнаружили патологию — мелкие вены и артерии сплелись в так называемый «сосудистый клубок» или мальформацию. Причины этого недуга неизвестны, но отмечается, что патология может быть врожденной.

«Часто мальформация у человека обнаруживается в момент разрыва сосуда. Но некоторых людей могут беспокоить некупирующиеся головные боли или эпилептические припадки», — пояснил специалист.

Умнов добавил, что обычно частота подобной патологии составляет 0,1%, но иногда возможна большая распространенность болезни. Так происходит, потому что болезнь протекает бессимптомно. Врач рекомендует выполнить МРТ мозга, если беспокоят головные боли. Только этот способ поможет обнаружить мальформацию.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем подростки ставят себе психиатрические диагнозы. Такое поведение часто называют «маской ментального расстройства».