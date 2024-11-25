«Детский» инсульт: каковы шансы и как распознать

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 19 0

Хирург Умнов: частота патологии составляет 0,1%, но иногда возможно и больше

Хирург рассказал, каков шанс получить геморрагический инсульт в 16 лет

Фото: www.globallookpress.com/Olaf Döring

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Патология может быть врожденной.

Геморрагический инсульт редко встречается у подростков. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-хирург Александр Умнов.

Он поделился тем, что недавно у одной пациентки в возрасте 16 лет обнаружили патологию — мелкие вены и артерии сплелись в так называемый «сосудистый клубок» или мальформацию. Причины этого недуга неизвестны, но отмечается, что патология может быть врожденной.

«Часто мальформация у человека обнаруживается в момент разрыва сосуда. Но некоторых людей могут беспокоить некупирующиеся головные боли или эпилептические припадки», — пояснил специалист.

Умнов добавил, что обычно частота подобной патологии составляет 0,1%, но иногда возможна большая распространенность болезни. Так происходит, потому что болезнь протекает бессимптомно. Врач рекомендует выполнить МРТ мозга, если беспокоят головные боли. Только этот способ поможет обнаружить мальформацию.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем подростки ставят себе психиатрические диагнозы. Такое поведение часто называют «маской ментального расстройства».

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