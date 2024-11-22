Оправдания или болезнь? Зачем подростки ставят себе психиатрические диагнозы

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 48 0

Психолог Челышева: дети без родительского внимания ставят себе опасные диагнозы

Психолог объяснил увлечение подростков психиатрическими диагнозами

Фото: 5-tv.ru

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Такое поведение называется «маской ментального расстройства».

Подростки ставят себе психиатрические диагнозы из-за нехватки родительского внимания. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщила педагог-психолог Юлия Челышева.

Она подчеркнула, что многие современные дети чуть ли не с гордостью диагностируют у себя посттравматическое расстройство, панические атаки, расстройство пищевого поведения, социопатию и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), основываясь на роликах в интернете или мнении друзей.

Хуже всего, если в этих случаях родители потакают своим отпрыскам.

«Если родители им в этом потакают, то убеждают своих детей в мысли о собственной уникальности. Опасно это, прежде всего, тем, что, люди начинают кичиться своими особенностями и оправдывать действия асоциального характера», — отметила эксперт.

Подростковый период — один из самых сложных в жизни человека, и не каждый ребенок его переносит с легкостью. По словам Челышевой, дети могут проявлять необоснованную агрессию, развернуться и уйти, когда с ними разговаривают, хамить взрослым. Специалист уверена, что подобное поведение показывает нехватку родительского внимания и заботы. Поэтому в случае потери интереса у ребенка, например, к своим хобби, изменений в пищевом поведении или появлении апатии, необходимо вовремя обратиться за помощью к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, как дети расплачиваются за ссоры родителей.

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