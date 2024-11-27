Доверяй, но… : как девушкам обезопасить себя на первом свидании

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 23 0

Психолог-сексолог Ильина: первое свидание проводите в людном месте

Доверяй, но… : как девушкам обезопасить себя на первом свидании

Фото: 5-tv.ru

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Перед встречей с малознакомым человеком сообщите своим близким назначенное место и время.

На первое свидание девушке лучше приехать на общественном или личном транспорте. Об этом изданию Lenta.ru рассказала психолог-сексолог Надежда Ильина.

По словам эксперта, первая встреча с незнакомым человеком должна проходить в людном месте. Это один из факторов безопасности. Из парка, кафе или ресторана легко можно будет уйти, если что-то пойдет не так.

Также психолог советует обращать внимание на внутренние ощущения, если чувствуете дискомфорт или замечаете странности, то лучше прервать свидание.

«Ваша безопасность важнее любых попыток „дать шанс“», — напомнила Ильина.

Кроме того, она рекомендовала позаботиться о возможных непредвиденных ситуациях заранее. Дать вашим близким контактные данные нового знакомого, место и время встречи. Телефон должен быть включен и заряжен, в его памяти желательно сохранить номера экстренных служб и приложение для вызова такси.

На первую встречу, по мнению психолога, нужно приехать на общественном или личном транспорте.

«Не позволяйте потенциальному партнеру подвозить вас домой, чтобы не раскрыть свое местоположение, пока не начнете доверять ему», — уверила Ильина.

Ранее 5-tv.ru писал том, что может оттолкнуть на первом свидании.

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Доверяй, но… : как девушкам обезопасить себя на первом свидании

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