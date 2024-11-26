«Любимая сделала сюрприз»: Тимур Родригез рассказал, как отметил день рождения

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 436 0

Тимур Родригез получил сюрприз на день рождения от возлюбленной Кати Кабак

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Шоумен продолжает наслаждаться отношениями со своей новой возлюбленной.

Певец и телеведущий Тимур Родригез получил сюрприз от возлюбленной Кати Кабак в свой день рождения — 14 октября. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемках шоу «Посиделки» в эфире «Дорожного радио».

Ведущий признался, что отпраздновал на работе, как и обычно. Родригез уже привык к этому, поэтому не считает нужным брать выходной на это время. Кроме того, артисты, по словам ведущего, должны работать в праздники больше обычного.

«Даже если бы меня никто не поздравлял, это был бы обычный съемочный день. Для меня это уже очень хороший знак, потому что, если я в свой день рождения продолжаю работать — у меня все хорошо!» — заявил Родригез.

Ведущий добавил, что на съемках в тот день его тепло поздравили коллеги, написав целую песню с помощью нейросетей, а уже дома его ждала с сюрпризом возлюбленная Катя Кабак.

«Моя любимая сделала мне сюрприз потрясающий», — отметил шоумен.

Родригез не стал раскрывать подробности подарка от новой избранницы, сказав лишь, что это личное. При этом в самом подарке ему важнее всего сами эмоции, а не его стоимость.

До отношений с Кабак артист 16 лет был в браке с Анной Девочкиной. Они вместе воспитывали двоих сыновей. Но в 2022 году брак начал давать трещину. А осенью прошлого года пара сообщила о разводе. О причинах они не рассказали. Однако поговаривали — всему виной многочисленные измены знаменитости. Родригез отметил, что ради детей он остался с экс-супругой в хороших отношениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Родригез рассказал об отношениях с Кабак.

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