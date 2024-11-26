Патрушев и Ковальчук обсудили задачи Научно-экспертного совета Морской коллегии

Задачи, стоящие перед Научно-экспертным советом Морской коллегии России, обсудили председатель органа, помощник президента РФ Николай Патрушев и глава национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках рабочей встречи.

Отдельное внимание было уделено важности дальнейших исследований в сфере применения ядерной энергетики в судостроении, а также современных подходов в этой отрасли.

Совет займется экспертной проработкой вопросов, выносимых на рассмотрение Коллегии. К работе будут привлекаться специалисты различных экспертных ведомств, в том числе из федеральных органов. Первое заседание совета состоится уже в декабре.

Работа Совета будет вестись по многим направлениях в рамках секций. Среди них — «Развитие морской деятельности Российской Федерации», «Обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике», «Судостроение», «Стратегическое развитие Военно-Морского Флота» и «Связь и навигационное обеспечение морской деятельности». Работой секции «Морское материаловедение и ядерная энергетика» будет руководить Михаил Ковальчук.

Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии в августе 2024 года и назначил ее руководителем Николая Патрушева. Среди прочего Морская коллегия занимается разработкой стратегии Военно-морского флота, проект которой с учетом опыта СВО будет подготовлен в 2025 году.