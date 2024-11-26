Йод, алмазы, строительство: Путин обсудил с губернатором Архангельской области развитие региона

Эфирная новость 33 0

Владимир Путин встретился с губернатором Архангельской области

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Цыбульский рассказал о масштабных проектах.

О масштабных планах Архангельской области Владимиру Путину сегодня рассказал губернатор Александр Цыбульский. Например, там запускают проект по производству йода. Раньше важный для фармацевтики и косметологии компонент в основном везли из-за границы.

С 20 до 40% в области планируют увеличить добычу алмазов. Также большое внимание уделяют развитию лесной промышленности. Растут экономические показатели региона, а безработица упала до исторического минимума. Президент, в свою очередь, обратил внимание и на проблемы.

«У вас стройка развивается в целом очень успешно, но все-таки проблема аварийного жилья остается достаточно острой. В несколько раз доля аварийного жилья больше, чем в других регионах Российской Федерации», — заявил президент РФ.

«Это, к сожалению, историческое наследие Советского Союза. Вы прекрасно это знаете, лучше меня, что это жилье в свое время строилось как временное для людей, которые приезжали работать на лесоперерабатывающие предприятиях. Хотел бы обратить внимание, что в новой редакции национального проекта в части федерального проекта по переселению людей из ветхого и аварийного жилья очень важно не исключать все столицы субъектов из этого процесса. Сегодня такая инициатива есть, но я бы все-таки предложил подходить к этому дифференцированно, исходя из всех обстоятельств, которые есть», — заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В Архангельской области большое внимание сейчас уделяют оборонной промышленности. Например, запустили производство беспилотников. За два года регион доставил в зону специальной военной операции более трех тысяч дронов. В области также работает фонд помощи участникам СВО и их семьям.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:08
«Роль грязной проститутки»: почему дочь Славы отказала любимому режиссеру
19:56
Вайб или скуф? Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2024 года
19:43
Американка вросла в матрас, кишащий тараканами и клопами
19:31
Более 700 страниц: мемуары Ангелы Меркель вышли в продажу в Германии
19:15
В Ростехе назвали причину возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье
19:08
Йод, алмазы, строительство: Путин обсудил с губернатором Архангельской области развитие региона

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова рассекретила 10 продуктов, от которых не пучит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год