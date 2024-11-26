Йод, алмазы, строительство: Путин обсудил с губернатором Архангельской области развитие региона

Александр Цыбульский рассказал о масштабных проектах.

О масштабных планах Архангельской области Владимиру Путину сегодня рассказал губернатор Александр Цыбульский. Например, там запускают проект по производству йода. Раньше важный для фармацевтики и косметологии компонент в основном везли из-за границы.

С 20 до 40% в области планируют увеличить добычу алмазов. Также большое внимание уделяют развитию лесной промышленности. Растут экономические показатели региона, а безработица упала до исторического минимума. Президент, в свою очередь, обратил внимание и на проблемы.

«У вас стройка развивается в целом очень успешно, но все-таки проблема аварийного жилья остается достаточно острой. В несколько раз доля аварийного жилья больше, чем в других регионах Российской Федерации», — заявил президент РФ.

«Это, к сожалению, историческое наследие Советского Союза. Вы прекрасно это знаете, лучше меня, что это жилье в свое время строилось как временное для людей, которые приезжали работать на лесоперерабатывающие предприятиях. Хотел бы обратить внимание, что в новой редакции национального проекта в части федерального проекта по переселению людей из ветхого и аварийного жилья очень важно не исключать все столицы субъектов из этого процесса. Сегодня такая инициатива есть, но я бы все-таки предложил подходить к этому дифференцированно, исходя из всех обстоятельств, которые есть», — заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В Архангельской области большое внимание сейчас уделяют оборонной промышленности. Например, запустили производство беспилотников. За два года регион доставил в зону специальной военной операции более трех тысяч дронов. В области также работает фонд помощи участникам СВО и их семьям.