Путин выразил надежду, что Александр Вучич станет премьер-министром Сербии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Ранее политик подал в отставку с поста президента страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Валдай

Президент России Владимир Путин надеется на назначение Александра Вучича премьер-министром Сербии. Об этом российский лидер сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос историка Александра Раковича из Белграда о перспективах статуса страны.

Путин отметил позицию действующего руководства Сербии по вопросам, которые Москва считает ключевыми.

«Мы приветствуем очень сдержанную позицию Сербии по ряду ключевых и очень острых вопросов и непринятие Сербией любых решений, связанных с санкциями против России, мы высоко оцениваем», — сказал президент.

Глава государства также высказался о положении сербского народа в Европе и упомянул Дейтонские соглашения.

«Сербы оказались разделенной нацией в Европе, причем разделенной силой. Это несправедливо. И это плохо, потому что любая несправедливость приводит к каким-то сложностям и конфликтам», — заявил Путин.

Президент отдельно отметил действия нынешнего сербского руководства.

«Но действующее руководство Сербии и в недавнем прошлом президентом, а в будущем, надеюсь, если премьер-министр Александр Вучич, он проводит сдержанную политику, проявляет стремление к сотрудничеству с Россией, и мы, безусловно, это приветствуем и будем отвечать тем же», — сказал Путин.

Александр Вучич 27 сентября подал в отставку с поста президента Сербии. В стране назначены досрочные парламентские выборы на 25 октября, а сам Вучич заявил о намерении участвовать в них.

Ранее Владимир Путин отметил особые отношения, которые связывают русский и сербские народы. Об этом он заявил на встрече с бывшим президентом республики Сербской Милорадом Додиком и премьер-министром Саво Миничем.

Российский отметил, что и в дальнейшим будут приложены усилия для поддержки связи между двумя странами. Также он выразил благодарность представителям Сербии за то, что делегация из этой республики приняла участие в праздновании 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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