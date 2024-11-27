Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами

Эфирная новость 16 0

Мурашко: российская медицина успешно борется с инфарктами

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Результат достигнут во многом благодаря программе по обеспечению пациентов бесплатными лекарствами.

В России на треть сократилось количество повторных инфарктов, а число смертей от них уменьшилось на 77%.

Глава Минздрава Михаил Мурашко на Всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов подчеркнул, что такой результат достигнут во многом благодаря программе по обеспечению пациентов бесплатными лекарствами.

Министр здравоохранения добавил, что в будущем программу расширят, она охватит новые группы пациентов, которые перенесли сосудистые болезни. 

С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения пациентов, в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молоко влияет на риск развития инфаркта у женщин.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
105.06
1.27 110.49
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:43
Мертвая кошка, интимные услуги и угрозы: как московские коллекторы выбивают долги по кредитам
0:17
Путин указал на развитие сотрудничества РФ и Казахстана по всем направлениям
0:17
Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане
0:08
Мурашко рассказал об успехах российской медицины в борьбе с инфарктами
0:01
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
23:55
Уже есть планы: куда россияне поедут на новогодние каникулы

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова рассекретила 10 продуктов, от которых не пучит
«Учила китайский»: на что готова Александра Немчинова ради роли
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год