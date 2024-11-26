Ушаков назвал Россию одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Товарооборот между странами приблизился к рекордным 30 миллиардам долларов.

Ушаков назвал Россию одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Россия — один из крупнейших инвесторов Казахстана, вложивший в экономику республики около 13 миллиардов долларов. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Отмечу, что Россия — один из крупнейших инвесторов в Казахстан. Общий объем накопленных российских капиталовложений составляет около 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч деловых структур с российским капиталом, с российским участием. Реализуются более 60 крупных совместных проектов во всех ключевых отраслях казахстанской экономики», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, в прошлом году товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к 30 миллиардам долларов. При этом доля национальных валют во взаиморасчетах составляет почти 90%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступят с обращением к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который проходит в Уфе 26–27 ноября.

Форум по традиции посвящен вопросам поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей РФ и Казахстана. В планах — обсуждение потенциала сотрудничества государств в сфере торговли, а также расширение связей в области промышленности. По итогам мероприятия, согласно ожиданиям, будет согласована и подписана программа межрегионального взаимодействия.

Также Песков сообщил, что Путин и Токаев встретятся в Астане, куда российский лидер прибудет 27 ноября с официальным визитом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казахстане прошел референдум по строительству первой в стране АЭС, которое хотят доверить международному консорциуму.

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