Мошенники придумали новую схему обмана под видом установки удаленных приложений

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

МВД выявило новую схему мошенничества под видом установки удаленных приложений

Мошенники придумали новую схему обмана под видом установки удаленных приложений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Жертвами массово становятся владельцы iPhone.

Мошенники начали использовать новую схему обмана и вымогательства под видом установки удаленных из App Store приложений. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В публикации говорится, что злоумышленники обещают владельцам iPhone вернуть на смартфон банковское приложение или TikTok, для чего предлагают зайти в указанный Apple ID и ввести личные данные.

После этого iPhone блокируется, а за его разблокировку мошенники начинают вымогать большие суммы.

Ранее стало известно, что мошенники активно используют для обмана граждан схемы с удаленным доступом. Под разными предлогами они убеждают жертв установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, а далее с их помощью похищают деньги или оформляют кредит.

В частности, злоумышленники могут звонить от имени сотрудников «Госуслуг» и предлагать обновить персональные данные. Они просят человека установить некую программу, при помощи которой получают доступ к его смартфону и всем банковским приложениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти задержали пособников украинских телефонных мошенников.

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