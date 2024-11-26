В Ленобласти задержали пособников украинских телефонных мошенников

В Петербурге полиция провела операцию против участников крупной аферы. Подозреваемые в России обеспечивали работу так называемых украинских колл-центров. И под контролем своих кураторов выводили за рубеж деньги со счетов обманутых россиян.

Задержаны пять человек — это молодые люди от 19 до 25 лет. Среди них и организатор, который поддерживал связь с украинскими кураторами. У подозреваемых нашли документы, телефонные и банковские карты, оформленные на подставных лиц. С их помощью и пререводили деньги за рубеж.

Известно, что для размещения специального оборудования участники аферы арендовали офисное помещение в одном из бизнес-центров. Сейчас эту технику изучают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины. Уточнеятся, что они причастны к более чем 190 уголовным делам, возбужденным в разных регионах России.