В Ленобласти задержали пособников украинских телефонных мошенников

Эфирная новость 32 0

Они занимались техподдержкой колл-центра.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Петербурге полиция провела операцию против участников крупной аферы. Подозреваемые в России обеспечивали работу так называемых украинских колл-центров. И под контролем своих кураторов выводили за рубеж деньги со счетов обманутых россиян.

Задержаны пять человек — это молодые люди от 19 до 25 лет. Среди них и организатор, который поддерживал связь с украинскими кураторами. У подозреваемых нашли документы, телефонные и банковские карты, оформленные на подставных лиц. С их помощью и пререводили деньги за рубеж.

Известно, что для размещения специального оборудования участники аферы арендовали офисное помещение в одном из бизнес-центров. Сейчас эту технику изучают следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала в Дагестане пособников телефонных мошенников с Украины. Уточнеятся, что они причастны к более чем 190 уголовным делам, возбужденным в разных регионах России.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.79
1.21 108.87
1.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:36
В Германии начали составлять реестр бункеров
1:18
Вора свалил припадок при попытке ограбления храма
1:00
Альбом с картинками: Трамп начал продавать свою новую книгу «Спасти Америку»
0:41
В Ленобласти задержали пособников украинских телефонных мошенников
0:22
Маск раскритиковал проектирование американских истребителей F-35
23:59
«Изменили руководящие принципы»: США дали ВСУ указания по целям для ATACMS

Сейчас читают

Урезан бюджет русофобского Института нацпамяти Польши
На всю громкость! Названы самые прослушиваемые в 2024 году исполнители
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год