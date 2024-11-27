Логистика дорожает: цены на новогодние елки вырастут в этом сезоне на 10–20%

В преддверии Нового года в России может подорожать главный символ праздника. Цены на елки вырастут на 25%, прогнозируют поставщики и продавцы.

Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков выяснил, во сколько обойдется праздничное дерево, и можно ли сэкономить?

С железной дорогой, оленьей упряжкой и даже с гномами, застрявшими среди ветвей — новогодние елки на любой вкус. Главное, успеть купить. Цена растет с каждым днем. К концу декабря они вырастут на четверть.

«Подорожала, конечно, логистика везде. Произошел резкий скачок заработных плат в этом году. И все это накладывает конечно же отпечатки на цену», — объясняет генеральный директор компании-производителя искусственных елок Галина Каюн.

Если в цифрах, то в прошлом году сосны и ели продавали по тысяче рублей за метр. Сейчас — по полторы. Но покупать будут, по традиции. Вопрос только в том, искусственную или живую.

Питомники готовятся к предновогоднему ажиотажу. Европейские ели уже упакованы. Самые популярные сорта — из Германии, Польши, Голландии и Бельгии. Датская пихта сегодня — товар штучный. Привозят только на заказ. И стоит минимум 13 тысяч рублей.

Владелец питомника Михаил Лебедев в елочном бизнесе с 2009-го. Знает, как из любой европейской страны привезти растения в Россию. Естественно, обходным путем.

Как выглядит логистика после 14-го пакета антироссийских санкций: из Польши фура через Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию заезжает в Турцию. Дальше — Азербайджан и Россия. Это плюс 5-6 тысяч километров. И плюс к цене минимум 30%.

«Российские тоже сейчас дорожают. Из-за того, что люди отказываются везти из Европы, соответственно, начинают закупки в России, соответственно, чем больше спрашивают, тем цена поднимается выше», — отмечает директор садового центра Михаил Лебедев.

Живые ели и пихты покупают рестораны, торговые центры и офисы, либо жители частного сектора. Срубленные елки привезут перед праздником. Но популярность новогодних базаров падает.

«Спрос на искусственную елку становится выше. Елок натуральных покупают меньше по двум причинам. Спрос снижается ежегодно, тенденция не последнего года, а последних многих лет, в среднем на 5%», — подчеркивает доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Искусственные елки практичнее и выбрать их проще. Но на фоне роста цен на живые они тоже начали дорожать. Правда, не так стремительно. Средняя цена — пять тысяч рублей. Это плюс 20% к прошлогоднему ценнику.

Россияне покупают искусственные ели в два с половиной раза чаще натуральных. Причем примерно 50% рынка принадлежит отечественным компаниям.