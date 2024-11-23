«Как игрушки в мусорном пакете»: дети Самойловой призвали ее остановиться рожать

Почему звездным наследникам приходиться бороться за внимание мамы?

Дети блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана призывают маму больше не рожать из-за страха, что про них забудут.

«Мама, никогда больше не заводи ребенка. Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», — сказала младшая дочь Майя в реалити-шоу на федеральном канале.

Самойлова призналась, что ей действительно не хватает времени, чтобы уделять достаточно внимания четверым наследникам. В результате они буквально начинают бороться за возможность побыть с мамой.

«Бойня за внимание у нас бесконечная», — отметила Оксана.

Блогер объяснила, что ей приходится много времени уделять работе. К слову, жена Джигана умело ведет дела в бизнесе.

Она является владелицей агентства по подбору нянь, клиники косметологии, продает женскую и детскую одежду, а также занимается развитием собственной косметической марки.

Все это она старается совмещать с заботой о детях. Пара воспитывает четырех наследников: трех дочек и сына. Самойлова не раз рассказывала, что это нелегкий труд. Потому она старается искать способы разнообразить будни и домашнюю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова и Джиган с детьми отправились спасать бутовских коз.