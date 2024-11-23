«Как игрушки в мусорном пакете»: дети Самойловой призвали ее остановиться рожать

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 118 0

Дети Оксаны Самойловой попросили ее больше не рожать

Дети Самойловой призвали ее остановиться рожать

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему звездным наследникам приходиться бороться за внимание мамы?

Дети блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана призывают маму больше не рожать из-за страха, что про них забудут.

«Мама, никогда больше не заводи ребенка. Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», — сказала младшая дочь Майя в реалити-шоу на федеральном канале.

Самойлова призналась, что ей действительно не хватает времени, чтобы уделять достаточно внимания четверым наследникам. В результате они буквально начинают бороться за возможность побыть с мамой.

«Бойня за внимание у нас бесконечная», — отметила Оксана.

Блогер объяснила, что ей приходится много времени уделять работе. К слову, жена Джигана умело ведет дела в бизнесе.

Она является владелицей агентства по подбору нянь, клиники косметологии, продает женскую и детскую одежду, а также занимается развитием собственной косметической марки.

Все это она старается совмещать с заботой о детях. Пара воспитывает четырех наследников: трех дочек и сына. Самойлова не раз рассказывала, что это нелегкий труд. Потому она старается искать способы разнообразить будни и домашнюю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самойлова и Джиган с детьми отправились спасать бутовских коз.

+1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.58
1.90 107.43
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
«Ключ к фертильности»: какие продукты повысят репродуктивную функцию у мужчин
20:33
В РФ запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола
20:23
Не просто звук: о каких болезнях говорит урчание в животе
20:17
Путин подписал закон о штрафах за фальсификацию документов для мигрантов
20:08
Утрата дня 24 ноября: кто сегодня умер
19:54
Меркель пожаловалась, что Зеленский сделал из нее «козла отпущения»

Сейчас читают

Токсиколог Кутушов назвал четыре опасных продукта, которые нельзя есть на завтрак
Минобороны опубликовало кадры удара по украинскому МиГ-29 с помощью «Искандера»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год