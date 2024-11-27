Двое жителей Дагестана задержаны за подготовку теракта в госучреждении

В Дагестане правоохранительные органы задержали двух лиц, предположительно причастных к подготовке террористического акта в одном из госучреждений республики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору), и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и устройств) УК РФ», — уточняется в публикации.

По версии следствия, в период с 2023 по 2024 год двое фигурантов дела прошли специальное обучение по изготовлению взрывных устройств с целью совершения террористического акта в государственном учреждении.

Летом 2024 года они приобрели необходимые компоненты для создания взрывного устройства, но были задержаны до совершения преступления правоохранителями в населенном пункте Куруш Хасавюртовского района.

В ведомстве добавили, что вопрос об избрании для них меры пресечения будет рассмотрен в ближайшее время. На данный момент правоохранительные органы проводят комплекс процессуальных и следственных действий, которые направлены на закрепление доказательной базы по данному делу.

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