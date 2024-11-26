Суд продлил арест еще трем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В октябре их этапировали из Дагестана в Москву.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Басманный районный суд Москвы продлил содержание под стражей трем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Исмаилов Зубайдулл Авайдуллоевич*, Солиев Умеджон Абдуманонович* и Хамидов Хусейн Абдурасулович* останутся за решеткой до 1 марта 2025 года. Потом состоится повторное заседание, на котором решится их дальнейшая судьба.
Все соучастники преступления были найдены на территории Дагестана. В октябре их этапировали оттуда в столицу РФ для пресечения меры наказания. На прошлой неделе также продлили арест Шахромджону Гадоеву*, Мустакиму Солиеву*, Алишеру Касимову*, а также Аминчону*, Диловару* и Исроилу* Исломовым*.
Трагедия в «Крокус Сити Холле»
В марте текущего года в «Крокус Сити Холле» произошел страшный теракт, оставивший глубокий след в памяти людей и шокировавший не только нашу страну, но и весь мир. Группа террористов, одетых в камуфляжную форму, ворвалась в здание во время проведения концерта рок-группы «Пикник». Они открыли стрельбу по находившемся в здании людям, и вскоре подожгли концертный зал.
В результате этого бесчеловечного акта погибли 145 человек, а 551 человек получил ранения различной степени тяжести. Спасательные службы работали в экстремальных условиях, чтобы эвакуировать пострадавших и обеспечить безопасность оставшихся в здании.
Этот трагический инцидент стал не только ударом для близких жертв, но и жестоким напоминанием о необходимости повышения мер безопасности на общественных мероприятиях. В памяти людей останется не только горечь утраты, но и героизм тех, кто пытался помочь в это ужасное время. Общество объединяется в скорби, выражая соболезнования семьям пострадавших и погибших, и надеется на справедливое решение суда.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что раненая во время теракта в «Крокусе» беременная женщина родила здоровую девочку.
* — признаны террористами и экстремистами по мнению Росинформинга.
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