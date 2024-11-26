«Роль грязной проститутки»: почему дочь Славы отказала любимому режиссеру

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 118 0

Дочь Славы Морозова отказалась от сериала Андреасяна из-за откровенной роли

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Девушка также поделилась тем, как ее безосновательно захейтили в певческой индустрии.

Дочь певицы Славы Александра Морозова заявила, что ее приглашали сниматься в сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», но она отказалась. Об этом она рассказала на премьере сериала «Уроки китайского».

Морозова, которая впервые стала мамой в марте 2024 года, учится в театральном институте. Девушка хочет окончить ВУЗ, чтобы развивать актерскую карьеру. На вопрос о том, почему она не хочет пойти по стопам знаменитой матери и стать певицей, Александра заявила, что это сообщество ее просто не примет. Она напомнила, что уже пробовала себя в этой профессии.

«Все очень много сравнивали, было очень много хейта. Говорили, что мама за меня поет, что абсолютно не правда. Я просто поняла, что людям это не откликается», — поделилась Морозова.

Девушка заявила, что очень хочет побольше сниматься у режиссера Сарика Андреасяна, подчеркнув, что ей предлагали роль в его сериале «Жизнь по вызову», однако она отказалась от этой возможности из-за обилия откровенных сцен.

«Мне прислали пробу какой-то грязной проститутки, я отказалась», — смеясь отметила Александра.

Морозова заявила, что она никогда не будет сниматься голой, поскольку у нее подрастает сын.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему певице Славе стало плохо во время концерта.

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